Фото: Региональная Госавтоинспекция

В Заводском районе Саратове столкнулись «Гранта» и КамАЗ с прицепом. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло примерно в 9:40 на проспекте Энтузиастов. В районе микрорайона «Крекинг» столкнулись два автомобиля – «Лада Гранта» и «КамАЗ» с прицепом. Легковушкой управлял 39-летний мужчина, за рулем грузовика сидел 65-летний шофер.

В результате аварии водителя «Гранты» госпитализировали в медицинское учреждение.

Кто нарушил правила предстоит выяснить инспекторам ГИБДД.

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