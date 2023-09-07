Фото: Архив КП
В честь Дня города в Саратове пройдет велопарад. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает мэрия.
Участие могут принять все желающие старше 17 лет. Велосипедистам предстоит проехать от стадиона "Сокол" до Театральной площади. Длина этого маршрута составит 15 километров.
Самый яркий и креативный участник, а также хозяин самого необычного велосипед будет награжден на финише.
Сбор велосипедистов начнется в 9:00, а старт запланирован на 9:30.
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