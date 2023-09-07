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НовостиПроисшествия7 сентября 2023 7:14

В Саратове на улице Политехнической женщина на «Астре» сбила пешехода

26-летний мужчина переходил дорогу по «зебре» у «Газавтоматики», где его сбила женщина на «Астре»
Нарина Балаян
Фото: ГИБДД по Саратовской области

Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Саратове на улице Политехнической женщина на «Астре» сбила пешехода. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло примерно в 20:30 вчера, 6 сентября, недалеко от остановки «Газавтоматика». Там 53-летняя женщина за рулем автомобиля Opel Astra сбила пешехода, который переходил дорогу по «зебре».

В результате, 26-летнего мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.

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