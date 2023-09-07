Фото: Госавтоинспекция Саратова

В Ленинском районе Саратова столкнулись три авто: пострадала девушка. Об этом сегодня, 7 сентября сообщает Госавтоинспекция Саратова.

Авария произошла на проспекте Строителей. В районе 6-го квартала столкнулись грузовой автомобиль Howo и две легковушки – «Веста» и KIA. За рулем грузовика сидел 58-летний мужчина, отечественным авто управлял 28-летний водитель.

В результате аварии травмы получила девушка-водитель иномарки. Ее возраст пока не уточнили.

Кто нарушил правила предстоит выяснить инспекторам ГИБДД.

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