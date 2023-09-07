Фото: Архив КП

Саратовские заправки не перестают удивлять водителей. Росстат опубликовал данные за период с 28 августа по 3 сентября.

За неделю средняя цена на бензин выросла на 33 копейки и составила 53,21 рубля.

Ценник за литр самого востребованного бензина АИ-92 вырос на 32 копейки и составил 51,24 рубля. АИ-95 подорожал на 30 копеек – литр этого популярного топлива стоит 55,49 рублей. Что касается АИ-98 – его цена выросла на 67 копеек. Литр бензина можно купить за 66,73 рубля.

Лидером подорожания в этом списке стало дизельное топливо – цена выросла на 86 копеек, литр ДТ стоит 59,81 рублей.

Как подчеркнули в Росстате, цена на бензин выросла в 79 регионах России.

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