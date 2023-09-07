Фото: Архив КП

В Саратовской области заметно снизилась цена на «борщевой набор». Об этом сообщает Саратовстат.

За минувшую неделю – с 28 августа по 3 сентября – ряд овощей упал в цене. Так, снизился ценник на капусту на 16,4% – килограмм можно было купить за 32 рубля; цена на морковь снизилась на 10% (38 рублей за килограмм); репчатый лук на 9,2% (27 рублей за килограмм); картофель на 3,4% (27 рублей за килограмм); свекла на 2,2% (29 рублей за килограмм); помидоры на 1,8% (77 рублей за килограмм).

Кроме того, подорожал ряд овощей и фруктов. На 7,5% подорожали огурцы (80 рублей за килограмм); на 3,7% выросла цена на бананы (107 рублей за килограмм). Также, в этом списке числится черный чай, подсолнечное масло, гречневая крупа, мясные консервы для детей, охлажденные куры и пшено.

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