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НовостиОбщество7 сентября 2023 5:31

Движение по дороге к ФОК «Звездный» в Саратове ограничат на два дня

Проезд и стоянка между улицами Большая Затонская и Чернышевского ограничат из-за проведения Всероссийских игр «Умный город. Живи спортом»
Нарина Балаян
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Движение по дороге к ФОК «Звездный» в Саратове ограничат на два дня. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщила мэрия города.

Проезд и стоянка автомобилей ограничена в связи с проведением Всероссийских игр «Умный город. Живи спортом».

Запрет будет действовать во дворе домов № 2/10 и № 12 на улице Валовая, которые расположены между улицами Большая Затонская и Чернышевского.

Там стоянка и остановка машин будет запрещена 7 и 9 сентября с 14:00 до 21:00. Что касается проезда машин – 7 и 9 сентября с 17:00 до 21:00.

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