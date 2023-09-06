Фото: Телеграм-канал «МинИнформ64z»

Саратовский лицей занял второе место во всероссийском турнире «Лига Знаний: школы и колледжи». Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает Телеграм-канал «МинИнформ64z».

Сегодня в Москве 445 учащихся из 89 региональных команд боролись за звание главных знатоков.

В финале всероссийского интеллектуального турнира «Лига Знаний: школы и колледжи» проходило 6 туров и 39 вопросов про историю, географию и культуру нашей страны.

Физико-технологический лицей № 1 занял почетное 2 место и вошел в десятку лучших команд. Победителям вручили ценные призы и подарки от партнеров проекта.

В этом году в турнире принимали участие более 430 000 участников из 5667 населённых пунктов. Для них эксперты подготовили 830 вопросов повышенной сложности.

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