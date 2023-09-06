Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Балаково женщина на Hyundai Getz сбила велосипедиста. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло сегодня примерно в 15:00 на улице Академика Жук. Рядом с остановкой «Терапия» 52-летняя женщина за рулем автомобиля Hyundai Getz сбила велосипедиста.

В результате аварии, 51-летнего водителя двухколесного транспорта госпитализировали в медицинское учреждение.

Полицейские не уточнили, кто нарушил правила.

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