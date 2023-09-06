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В Саратовской области женщина спасла «племянницу» от тюрьмы за 200 тысяч рублей. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает региональное управление МВД.

Как выяснилось, пенсионерке с незнакомого номера поступил звонок. Звонившая представилась племянницей и сказала, что ей нужна помощь. По словам собеседницы, они с мужем ехали на машине и сбили человека. Чтобы избежать уголовное дело, «племянница» просила 500 тысяч рублей.

Пенсионерка согласилась помочь, после чего передала курьеру свои накопления - 200 тысяч рублей.

Только после этого, женщина позвонила родственникам и поняла, что никакого ДТП не произошло и ее обманули.

О случившемся в полицию сообщили родственники. Стражи порядка завели уголовное дело. Оперативники задержали курьера мошенников. С юноши взяли подписку о невыезде.

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