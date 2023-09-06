Фото: Архив КП
Телефонные звонки лишат саратовчанку свободы. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает региональное управление МВД.
По версии полицейских, женщина просила у прохожих «позвонить» и переводила деньги на свою карту посредством смс. В общей сложности злоумышленница собрала таким образом 10 тысяч рублей.
Стражи порядка задержали подозреваемую. На горожанку завели уголовное дело. Ей грозит до 6 лет лишения свободы. Как выяснилось, женщина неоднократно была судима за кражи.
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