Фото: Архив КП

Телефонные звонки лишат саратовчанку свободы. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает региональное управление МВД.

По версии полицейских, женщина просила у прохожих «позвонить» и переводила деньги на свою карту посредством смс. В общей сложности злоумышленница собрала таким образом 10 тысяч рублей.

Стражи порядка задержали подозреваемую. На горожанку завели уголовное дело. Ей грозит до 6 лет лишения свободы. Как выяснилось, женщина неоднократно была судима за кражи.

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