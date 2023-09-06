В Саратове открылась библиотека №30 после реконструкции

Фото: Минкультуры Саратовской области

5 сентября в Саратове торжественно открылась детская библиотека № 30, отремонтированная и модернизированная в рамках национального проекта «Культура».

- Мы открыли еще одну, уже двадцатую в регионе и четвертую в Саратове, модельную библиотеку, - подчеркнула министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. – Это радостное и значимое событие для всей Саратовской области. Детская библиотека № 30 – первая детская библиотека в городе Саратове, модернизированная в рамках национального проекта «Культура». Здесь работает современное оборудование, организуются специальные программы, многие учреждения приспособлены для посещения инвалидов. Это современный библиотечный центр, работающий с использованием передовых информационных технологий. Уверена, что ожидания жителей города, которые с интересом наблюдали за модернизацией учреждения, будут оправданы и библиотека станет центром притяжения для всех саратовцев!

Библиотека изначально проектировалась в жилом доме как детская библиотека. В архитектуре библиотеки присутствуют колонны с лепниной. Сегодняшнее дизайнерское решение удачно сочетает классику с современным стилем.