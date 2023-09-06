Фото: Архив КП

Житель Гагаринского районе подарил мошенникам четверть миллиона. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает управление МВД по Саратовской области.

По версии следствия, мужчине поступил звонок якобы от сотрудника Центрального банка России. Ему заявили, что неизвестные пытаются снять с его карты деньги. Чтобы избежать этого, сотрудник порекомендовал горожанину оформить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

Саратовец поверил в историю собеседника, в итоге закредитовался на 250 тысяч рублей и отправил деньги собеседнику.

Позже мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию. Заведено уголовное дело.

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