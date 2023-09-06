Фото: Архив КП

Нож в спину: саратовец не застал жену дома и встретил ее с орудием в руках. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 12 июня в селе Воронцовка Екатериновского района. 50-летний мужчина отмечал окончание посевных работ с друзьями.

Вернувшись домой и не застав там жену, гражданин разозлился. Когда супруга вернулась, агрессор набросился на нее во дворе и ударил ее по лицу, от чего жертва упала. На этом мужчина не успокоился и дважды всадил ей нож в спину. Раненую госпитализировали в медицинское учреждение, где спасли ей жизнь.

Суд признал мужчину виновным по статье УК РФ. Ему предстоит провести год в колонии общего режима.

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