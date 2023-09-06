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НовостиОбщество6 сентября 2023 10:43

Администрация Саратова определит сумму ущерба конструкции «Я дома»

Мэрия Саратова пригрозила судом повредившему инсталляцию «Я дома»
Светлана Курышева
Фото: мэрия Саратова

Фото: мэрия Саратова

По факту повреждения конструкции «Я дома» на Набережной Космонавтов в настоящее время определяется сумма ущерба, причиненного муниципалитету. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает администрация Саратова.

В дальнейшем требование о возмещении будет предъявлено к виновному лицу. Если вандал добровольно не возместит причиненный вред, администрацией города совместно с администрацией Волжского района будет подано исковое заявление в суд.

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