Администрация Саратова определит сумму ущерба конструкции «Я дома»

Фото: мэрия Саратова

По факту повреждения конструкции «Я дома» на Набережной Космонавтов в настоящее время определяется сумма ущерба, причиненного муниципалитету. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает администрация Саратова.

В дальнейшем требование о возмещении будет предъявлено к виновному лицу. Если вандал добровольно не возместит причиненный вред, администрацией города совместно с администрацией Волжского района будет подано исковое заявление в суд.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.