Администрация Саратова определит сумму ущерба конструкции «Я дома»

Фото: мэрия Саратова
По факту повреждения конструкции «Я дома» на Набережной Космонавтов в настоящее время определяется сумма ущерба, причиненного муниципалитету. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает администрация Саратова.
В дальнейшем требование о возмещении будет предъявлено к виновному лицу. Если вандал добровольно не возместит причиненный вред, администрацией города совместно с администрацией Волжского района будет подано исковое заявление в суд.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.