Фото: ГУ МВД России по Саратовской области
В Саратове полицейские проверили точки продажи вейпов. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает городское управление МВД.
Рейд проводили как стражи порядка, так и чиновники районных администраций и прокуратуры.
В результате, за нарушение закона продажи вейпов, наказание ждет 27 магазинов.
Напомним, в России с 1 июня товары с никотином и все, что относится к устройствам для их употребления, должны находится в специальных закрытых витринах. Показывать их можно только по просьбе покупателей.
Все жалобы горожан на нарушения этих правил подтвердились. В нескольких торговых точках продукция находилась на прилавках в открытом доступе. На таких нарушителей полицейские завели уголовное дело. Кроме того, еще шесть дел возбудили за продажу вейпов несовершеннолетним.
Наказание для нарушителей назначат в Роспотребнадзоре.
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