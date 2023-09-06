ТЮЗ Киселева претендует на «Звезду Театрала – 2023»

Имена победителей, набравших наибольшее количество зрительских голосов, будут названы на торжественной церемонии в Театре им. Вахтангова 4 декабря

ТЮЗ Киселева вошел в тройку финалистов международной общественной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала – 2023». Старейший детский театр России представлен в номинации «Лучший региональный театр».

За звание лучшего с саратовским ТЮЗом конкурируют Тюменский драматический театр и Владимирский театр драмы. Главный приз премии «Звезда Театрала» – оригинальная авторская работа, изготовленная по специальному заказу организаторов, – фарфоровая статуэтка мима в черном костюме, держащего в руках золотую звезду. Кому она достанется в этом сезоне, решают зрители. Имена победителей, набравших наибольшее количество зрительских голосов, будут названы на торжественной церемонии в Театре им. Вахтангова 4 декабря.

Поддержать ТЮЗ Киселева и приблизить его на шаг к победе просто:

•перейдите по ссылке https://teatral-online.ru/star/shortlist/

•выберите ТЮЗ им. Киселева (Саратов) в номинации «Лучший региональный театр»

•проголосуйте

•расскажите о голосовании своим знакомым и друзьям

Голосование по шот-листу продлится до 30 ноября. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.