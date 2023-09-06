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НовостиПроисшествия6 сентября 2023 10:15

В Саратове 4-летняя девочка попала в больницу из-за удара током

В поселке Поливановка с электрическим ожогом госпитализирован 4-летний ребенок
Нарина Балаян
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Саратове 4-летняя девочка попала в больницу из-за удара током. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает региональное министерство здравоохранения.

Инцидент произошел вчера, 5 сентября, в поселке Поливановка. На улице 1-я Елшанская ребенок получил ожог от удара током. Пострадавшую девочку госпитализировали в ожоговый центр.

-Медицинская помощь оказывается в полном объеме, – подтвердили в минздраве.

Обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

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