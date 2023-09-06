В Саратовской области за 8 месяцев произошло 557 финансово-бюджетных нарушений

Фото: Саратовская областная Дума

Депутаты в ходе заседания Саратовской областной Думы заслушали доклад о мерах по совершенствованию государственного финансового контроля в регионе. Информацию озвучил глава территориальной Счетной палаты Дмитрий Лаврушин.

Выступающий сообщил, что в 2023 году проведены 20 контрольных и 17 экспертно-аналитических проверки по 44 объектам. За 8 месяцев этого года было выявлено 557 финансово-бюджетных нарушений на общую сумму 222,2 миллиона рублей.

В адрес руководителей органов госвласти, МСУ и подведомственных им учреждений было направлено 21 представление для принятия мер и привлечения к ответственности должностных лиц. Правоохранителям направлены материалы по 7 контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям для принятия соответствующих мер. Возбуждено 2 уголовных дела.

Проверяющие устранили финансовых нарушений на сумму 34,7 миллиона рублей. Из них возвращено в бюджет 4 миллиона рублей, к дисциплинарной ответственности было привлечено 6 должностных лиц.

Возбуждено 26 производств по делам об административных правонарушениях;

К административной ответственности привлечено 22 должностных лица. Сумма наложенных административных штрафов составила 328,6 тысяч рублей.