В Саратове во время свадьбы гостю сломали челюсть

Фото: архив КП

В Саратове в ходе словесного конфликта на свадьбе одному из гостей сломали челюсть. Об этом сегодня, 6 сентября сообщает региональное ГУ МВД.

По информации ведомства, в середине августа на саратовской набережной отмечали свадьбу. Во время банкета двое гостей не нашли общий язык и словесная перепалка переросла в драку. Один из гостей - 26-летний саратовец, ударил своего 20-летнегооппонента по лицу. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение с диагнозом: открытый перелом нижней челюсти справа подбородочного отдела слева.

Приехавшие на место происшествия участковые уполномоченные полиции доставили злоумышленника в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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