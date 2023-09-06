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НовостиОбщество6 сентября 2023 9:50

Дмитрий Савченков из Балашова погиб в ходе спецоперации

Дмитрий Савченков из Саратовской области погиб в спецоперации на территории ДНР
Елена Маркелова
Боец погиб 23 августа 2023 года

Боец погиб 23 августа 2023 года

В ходе специальной военной операции погиб уроженец Саратовской области. Печальную весть сообщил глава Балашовского района Павел Петраков.

Чиновник уточнил, что наш земляк героически погиб во время выполнения задач СВО на территории Донецкой народной Республики.

Дмитрию Савченкову было 36 лет. В 2004 году он окончил школу №12 и поступил в Ростовский военный институт Ракетных войск. С 2009 по 2022 год проходил военную службу на офицерских должностях.

12 октября 2022 года призван по частичной мобилизации для прохождения службы в зоне СВО. Боец погиб 23 августа 2023 года.