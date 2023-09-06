Депутаты Саратовской облдумы перераспределили полномочия в сфере рекламы

Фото: Саратовская областная Дума

Сегодня, 6 сентября, на очередном, 18-м, заседании регионального парламента депутаты в двух чтениях приняли закон, который устанавливает новые правила размещения уличной рекламы.

По новому законопроекту, в полномочия Саратовской областной Думы войдет определение на законодательном уровне типов и видов рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке. Текстом закона оговариваются и требования к ним.

Парламентарий Владимир Земсков акцентировал своевременность и необходимость данного проекта в связи с его положительным влиянием на обстановку на дорогах, поскольку положительно скажется на дорожной безопасности.

- Яркие разноформатные рекламные конструкции отвлекают водителей. Теперь же требования к различным баннерам, вывескам, в том числе и на дорогах, будут устанавливаться с учетом мнения жителей, - сказал депутат.

Александр Блатман добавил, что новые правила помогут сохранить архитектурный облик городов и повысить их туристическую привлекательность. Его поддержал Артем Чеботарев. Народные избранники сошлись во мнении, что должны быть единые требования и к местным компаниям, и к федеральным, которые размещают рекламу на территории нашего региона.