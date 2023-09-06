Фото: Архив КП

Четыре улицы Фрунзенского района Саратова проведут день без воды. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает Телеграм-канал «Саратов коммунальный».

Из-за повреждений на водопроводе по адресу улица Зеленая Долина, 4 жители четырех улиц остались без воды.

Подача ХВС приостановлена на улицах Соловьиная, Зеленая Долина, Светлая и Октябрьское ущелье. Завершить работы коммунальщики планируют к 20:00.

После восстановления подачи воды ООО «КВС» рекомендует в течение 24 часов использовать питьевую воду в кипяченом виде.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.