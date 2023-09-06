В Саратове основная проблема выпускников – отсутствие опыта работы

Фото: архив КП

В Саратове выпускники вузов оценили трудности поиска работы в среднем на 6,5 балла. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие молодые специалисты 2021—2023 гг. выпуска из Саратова.

Основная проблема, с которой сталкиваются молодые специалисты при первом поиске работы

— отсутствие опыта, этот пункт указали 65% опрошенных. Низкие зарплатные предложения смущают 10% респондентов, 9% выпускников вузов отмечают малое число подходящих

вакансий. По 2% опрошенных жалуются на гендерные стереотипы рекрутеров, отсутствие

практических навыков для работы и недобросовестных работодателей. Среди других

трудностей так же отмечали отсутствие у некоторых работодателей программ стажировок и обучения, неподходящий график работы, удаленность от дома, невозможность совмещать работу и дальнейшую учебу.

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