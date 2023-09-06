Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 сентября 2023 8:06

В ДТП на Песчано-Уметской в Саратове пострадали три человека

В Ленинском районе Саратова столкнулись и вылетели с дороги две иномарки
Светлана Курышева
Фото: городская Госавтоинспекция

Фото: городская Госавтоинспекция

Сегодня, 6 сентября, на улице Песчано-Уметская столкнулись Peugeot и Lexus. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

По предварительным данным, авария произошла примерно в 10:30. За рулем Peugeot был 39-летний мужчина, Lexus был под управлением 33-летнего водителя.

В результате ДТП пострадали водители обоих автомобилей, а также 18-летняя пассажирка Lexus. Все они доставлены в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.