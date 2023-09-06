В ДТП на Песчано-Уметской в Саратове пострадали три человека

Фото: городская Госавтоинспекция

Сегодня, 6 сентября, на улице Песчано-Уметская столкнулись Peugeot и Lexus. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

По предварительным данным, авария произошла примерно в 10:30. За рулем Peugeot был 39-летний мужчина, Lexus был под управлением 33-летнего водителя.

В результате ДТП пострадали водители обоих автомобилей, а также 18-летняя пассажирка Lexus. Все они доставлены в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

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