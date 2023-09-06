В Саратовской области педагогов-психологов наградят специальными медалями

Фото: Министерство образования Саратовской области

В 2023 году выдающихся педагогов-психологов наградят общественной медалью «За вклад в развитие психологии и педагогики». Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает Министерство образования Саратовской области.

В Год педагога и наставника Общественный совет при Министерстве образования Саратовской области с сентября возобновляет вручение общественной медали «За вклад в развитие психологии и педагогики». Напомним, награда была учреждена в 2014 году.

За прошедшие годы награда вручалась специалистам, внесшим заметный вклад в развитие и популяризацию психолого-педагогической науки, имеющим многолетний опыт работы по специальности и безупречную профессиональную репутацию.

- Медаль представляет собой серебряный круг диаметром 32 мм с выпуклым бортиком на обеих сторонах. На лицевой стороне медали помещено рельефное стилизованное изображение ионической колонны и надписи по окружности медали: «За вклад в развитие психологии и педагогики». На оборотной стороне по центру медали расположено рельефное стилизованное изображение греческой буквы Ψ (пси) и ниже надпись в три строки «Возведи меня на скалу, что выше меня», - пояснили в Министерстве образования.

Обновленный вариант знака выполнен российскими мастерами из отечественных материалов. Автором эскиза медали выступил Вадим Бабенко.

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