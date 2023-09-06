В Саратовской области водителя зажало в перевернувшейся машине

Фото: Областная служба спасения

Сегодня, 6 сентября, в Новоузенском районе Саратовской области в ДТП пострадал водитель. Об этом сообщили в региональной службе спасения.

Сообщение о происшествии поступило в девять утра. Водитель Chevrolet Lanos не справился с управлением и съехал в кювет у хутора Ближний. В результате аварии машина опрокинулась.

Прибывшим спасателям пришлось деблокировать мужчину из салона. Ему потребовалась госпитализация.

Сейчас на месте работают сотрудники облспаса, инспекторы ДПС и медики. Обстоятельства произошедшего выясняются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.