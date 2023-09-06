На саратовской набережной должны дать оценку состоянию деревьев

Фото: КП Саратов. Набережная

В Саратове объявили аукцион на создание паспорта зеленых насаждений на набережной. Соответствующее извещение сегодня, 6 сентября, появилось на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет осмотреть деревья, кустарники и цветники на участке набережной между Бабушкиным взвозом и Обуховским переулком. Все насаждения необходимо нанести на карту, определить состояние и дать рекомендации по уходу.

Заказчик работ – администрация Волжского района. Начальная стоимость контракта составила 500 тысяч рублей. Однако она может снизиться, если на аукционе возникнет конкуренция.

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