Фото: Архив КП

Столкнулись машины и встали трамваи: поломка вагона создала пробку в Саратове. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает компания «Саратовгорэлектротранс».

Движение маршрутов №3 и №11 первый раз прервалось в 8:40 в районе Сенного рынка. Причиной послужила поломка вагона.

Эти же маршруты встали спустя 20 минут на пересечении улиц Советская и Мирный переулок. Рельсы перекрыло ДТП.

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