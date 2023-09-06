Фото: Архив КП
Столкнулись машины и встали трамваи: поломка вагона создала пробку в Саратове. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает компания «Саратовгорэлектротранс».
Движение маршрутов №3 и №11 первый раз прервалось в 8:40 в районе Сенного рынка. Причиной послужила поломка вагона.
Эти же маршруты встали спустя 20 минут на пересечении улиц Советская и Мирный переулок. Рельсы перекрыло ДТП.
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