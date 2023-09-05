В Саратовском театре кукол "Теремок" открывается сезон

Стартует 87- театральный сезон Саратовского театра кукол. О планах театра стало известно на брифинге.

Одной центральных тем стал спектакль "Вий", премьера которого 6 сентября 2023 года.

Кроме этого, представителям театра предстоит отправиться на XIX Международный фестиваль театров кукол "Рязанские смотрины", VI Большой Детский фестиваль, а также гастрольный проект "Золотой маски" в Республике Карелия.

На брифинге также произошел анонс первого межрегионального фестиваля театров кукол для подростков "Фестиваль К", который пройдет осенью на площадке Саратовского театра.

Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова рассказала: "Театр сейчас находится в очень хорошей форме, на творческом подъеме".