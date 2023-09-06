Кукольный спектакль "Вий" смогут увидеть саратовцы

В Саратовском театре кукол "Теремок" состоялся бринг. Основное внимание было приковано к спектаклю "Вий", премьера которого состоится 6 сентября 2023 года.

Режиссер постановки Алексей Усов поделился, что первоначальная задача состояла в создании комедии. За основу был взят сюжет Гоголя "Вий". Приступив к репетиции, стали вскрываться философские темы, сюжетные линии, которым ранее удалялось не так много внимания. В итоге получилась мистическая комедия.

"Интересно работать с языком этого спектакля, так как язык сложный, текст ложился тяжело. Но было очень интересно создавать мистику", - рассказал артист спектакля Антон Черепанов.

Постановка имеет возрастное ограничение 14+.