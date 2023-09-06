Фото: Архив КП

Саратовский микрорайон «Зеленая горка» ждет пополнения. Компания «Госжилстрой» объявила торги по поиску подрядчика вчера, 5 сентября.

За строительство кирпичного дома №2 компания готова заплатить 424,6 миллиона рублей. В здании должно быть 4 секции и 196 квартир, из них - 106 однокомнатных, 60 двухкомнатных и 30 трехкомнатных.

В описании объекта указано, что на месте уже вырыт котлован и забиты сваи. В здании нужно провести электричество, воду и газ, а также пожарную сигнализацию. Также, необходимо выполнить стяжку пола, оштукатурить стены и вставить пластиковые окна с двойным стеклопакетом.

В доме №3 должно быть три секции и 147 квартир, среди которых 77 однокомнатных, 60 двухкомнатных и 10 трехкомнатных.

Здесь сваи предстоит забить подрядчику, а все остальные работы аналогичны первому объекту. За это строение готовы заплатить максимум 333,4 миллиона рублей.

Оба объекта предстоит построить до 15 октября 2024 года. Итоги торгов подведут 27 сентября.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.