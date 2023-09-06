Фото: Архив КП

Два микрорайона Саратова до вечера остались без воды. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает компания «Т Плюс».

Из-за ремонта труб, который проводит ООО «КВС», подача воды приостановлена по адресам:

– улица Мелиораторов, 11, 13, 15, 16, 4, 5, 10, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 6, 7, 8, 9, 12, 18, 17, 1;

– улица 3-я Степная, 8, 6;

– улица Буровая, 11, 9, 24/3;

– улица 2-я Степная (детский сад № 128).

Горячую воду включат сразу же после возобновления подачи ХВС.

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