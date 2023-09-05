Молодой саратовец ответит за снос инсталляции «Я дома» на набережной

Фото: Госавтоинспекция Саратова

Сотрудники Госавтоинспекции Саратова нашли водителя, врезавшегося в инсталляцию «Я дома» на набережной.

Было установлено, что 21-летний мужчина на «Рено Сандеро» на большой скорости влетел в надпись и снес букву «Д». После происшествия виновник покинул место ДТП.

- В отношении 20-летнего нарушителя составлены административные материалы по части 2 статьи 12.27 КОАП РФ и части 1 статьи 12.16 КоАП РФ. Молодому мужчине в соответствии с действующим законодательством грозит лишение права управления транспортным средством от 1 года до полутора лет либо арест сроком до 15 суток, а также штраф в размере 500 рублей, - сообщили в ГИБДД.

Напомним, ДТП произошло 2 сентября и попало на камеру видеонаблюдения. На опубликованном видео зафиксировано, как легковушка на скорости влетает в инсталляцию, снося букву «Д» и повреждая «Я».

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