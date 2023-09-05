Для школьников сняли ограничения на посещение индивидуальных занятий в Саратове

В Саратовской области дети смогут посещать индивидуальные уроки в учреждениях дополнительного образования. О послаблениях говорится в документе правительства области, в который вносятся изменения по режиму в период распространения энтеровируса.

Напомним, что из-за опасной ситуации в регионе по заражению ЭВИ, до конца сентября ограничили проведение массовых мероприятий для детей, приостановили работу бассейнов и учреждений дополнительного образования. Ограничения также коснулись спортивных мероприятий. Кроме того, в школах отменили кабинетную систему – дети все время занимаются в одном помещении.

Теперь, в соответствии с документом, сняли ограничения на посещение школьниками индивидуальных уроков в детских школах искусств, а также в спортивных секциях.

На сегодняшний день в больницах находится 271 человек с подтвержденным менингитом, из которых 240 – дети.

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