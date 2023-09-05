В Балаково женщина хотела помочь приятельнице и потеряла полмиллиона

Фото: архив КП

Пенсионерка из Саратовской области поверила мошенникам и лишилась денег. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает региональное ГУ МВД. В полицию обратилась пожилая жительница города Балаково. Пенсионерка рассказала, что ей на стационарный телефон позвонил неизвестный, сообщил, что ее знакомая стала виновницей ДТП и предложил решить вопрос о непривлечении ее к уголовной ответственности. Для этого нужно собрать определенную сумму и отдать деньги курьеру, который за ними придет.

Женщина, думала, что помогает попавшей в беду подруге и передала незнакомцу 490 000 рублей. Только после этого она позвонила знакомой и узнала, что с ней все в порядке.

По данному факту заведено уголовное дело по признакам мошенничества

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