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НовостиОбщество5 сентября 2023 13:29

В Саратовской области за незаконную вырубку деревьев суд взыскал возмещение

Житель Балтайского района заплатил более 18 тысяч за срубленный дуб
Светлана Курышева

Прокуратура Балтайского района провела проверку соблюдения природоохранного законодательства. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает прокуратура Саратовской области.

Установлено, что в октябре прошлого года 44-летний местный житель хотел заготовить дрова. Он без соответствующих разрешений на территории Барнуковского участкового лесничества Балтайского лесничества, произвел вырубку 47 деревьев, одно из которых оказалось сырорастущим.

Согласно расчету размер ущерба за незаконную рубку одного сырорастущего дерева породы «дуб черешчатый» составил свыше 18 тысяч рублей. Нарушитель в добровольном порядке убытки не возместил. По данному факту прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с гражданина ущерба, причинённого незаконной рубкой.

Судом требования заявления прокурора удовлетворены, решение суда исполнено в полном объеме.

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