Губернатор Роман Бусаргин улучшил позиции в рейтинге глав регионов

В медиарейтинге глав столиц субъектов Приволжского федерального округа глава Саратова Лада Мокроусова заняла 10-е место. Эксперты компании «Медиалогия» проверили 80 тысяч информационных источников в августе. Отмечается, что в июне у Мокроусовой было седьмое место, а в июле - шестое.

В топах Приволжского федерального округа - глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, глава Казани Ильсур Метшин, глава Ульяновска Александр Болдакин.

Тем временем губернатор Саратовской области Роман Бусаргин значительно улучшил позиции в рейтинге глав регионов по упоминанию в СМИ, по итогам июля он поднялся на 26 строчек и занял 31-е место.

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