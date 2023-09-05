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НовостиОбщество5 сентября 2023 12:45

В Сватовском районе ЛНР открылся магазин продуктов от саратовских производителей

Ведущие предприятия Саратова проставляют продукты в Сватово
Светлана Курышева
Фото: правительство Саратовской области

Фото: правительство Саратовской области

В подшефном Сватовском районе ЛНР начал работать первый специализированный магазин, где продают саратовские продукты питания. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает правительство области. На прилавках представлен широкий выбор молочной и колбасной продукции, мороженое, прохладительные напитки, кондитерские и мучные изделия от ведущих саратовских предприятий.

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