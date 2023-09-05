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НовостиПроисшествия5 сентября 2023 12:33

Водитель из Саратова пострадал в аварии в Тамбовской области

Саратовец получил перелом позвоночника в ДТП на трассе Р-22 «Каспий»
Светлана Курышева
Фото: отделение ГИБДД «Первомайский»

Фото: отделение ГИБДД «Первомайский»

Вчера в Тамбовской области саратовец попал в ДТП. Об этом сообщает отделение ГИБДД «Первомайский».

По данным госавтоинспекции, авария произошла в 5.35 на федеральной трассе Р-22 "Каспий", недалеко от поворота на село Иловай-Рождественское. Там 29-летний саратовец за рулем грузовой «Газели» выехал через сплошную линию на полосу встречного движения и столкнулся с фурой «КамАЗ» под управлением 28-летнего гражданина Республики Беларусь.

В результате ДТП саратовец получил серьезную травму - перелом грудного отдела позвоночника со смещением, его доставили в горбольницу Мичуринска. Второй участник аварии не пострадал.

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