В Саратовской области увеличилось количество пожаров

Фото: пресс-служба МЧС Саратовской области

С начала года в регионе произошло 4889 пожаров, 123 человека пострадали, 84 погибли. Такую статистику сегодня, 5 сентября приводит пресс-служба МЧС Саратовской области. Количество пожаров выросло на 18%. В жилье граждан с начала года произошло 1311 пожаров, 1360 раз пожарные тушили загорания сухой травы. С начала года зарегистрировано 18 лесных пожаров на общей площади 161 га.

По информации ведомства, много пожаров по-прежнему приходится на жилой сектор. Чаще всего причиной становится неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печного отопления. Ежедневно сотрудники службы проводят профилактическую работу по предупреждению пожаров. Рейды, инструктажи, беседы. В зоне особого внимания инспекторов именно старый жилой фонд.

Инспекторы напоминают гражданам основные требования пожарной безопасности, говорят, на что обратить внимание в жилье, чтобы избежать пожаров.

Основные рекомендации:

- следить за состоянием электропроводки,

- не перегружать электросеть,

- не курить дома,

- не оставлять детей без присмотра.

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