Труп велосипедиста обнаружен на Кумысной поляне в Саратове

Фото: СУ СКР по Саратовской области

5 сентября на Кумысной поляне случайный прохожий обнаружил труп 58-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Саратовской области. Рядом с телом лежал велосипед. Очевидец вызвал полицию.

Прибывшие следователи при первичном осмотре трупа следов насильственной смерти не выявили.

- Назначено судебно-медицинское исследование, - сообщает региональный следственный комитет.

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