Саратовцев задержали с крупной партией наркотиков

Полицейские на въезде в Саратов задержали парочку сожителей с крупной партией наркотиков. Об этом сегодня, 5 сентября сообщает региональное ГУ МВД.

Автомобиль Volkswagen Polo с 31-летней женщиной за рулём правоохранители остановили на въезде в город в Гагаринском районе. В багажнике машины нашли 3 кило гашиша, более килограмма мефедроновой смеси и 500 граммов экстази. Как выяснилось, злоумышленница действовала не одна, ее 30-летний сообщник решил «не рисковать» и добраться до Саратова на рейсовом автобусе.

Все запрещённые вещества пара перевозила из Подмосковья и планировала продать в нашем городе через закладки. Задержанные пояснили, что за каждый тайник с наркотиками они получали по 900 рублей от дилера, который и поручил им доставить нелегальный товар.

В отношении пары возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Видео ГУ МВД Саратовской области.

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