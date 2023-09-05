Саратов может обеспечить комплектующими высокоскоростные электропоезда

Завод из Саратова сделал комплектующие для первого отечественного высокоскоростного электропоезда. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает Министерство промышленности и энергетики области.

Обновленную модель «Иволги» 4.0 представили на Международном железнодорожном салоне «PRO//Движение.Экспо». Это первая модификация электропоезда, которая не только построена, но и разработана в России. Для нее в нашей стране производится 97% комплектующих. В частности, аккумуляторы для «Иволги» поставляет саратовский «Завод АИТ».

По данным разработчиков, обновленный электропоезд оборудован системой обеззараживания воздуха, беспроводными модулями для зарядки гаджетов и многим другим, может разгоняться до 160 км/ч. «Трансмашхолдинг» уже запустил модель в серийное производство.

Аккумуляторы и батареи производства «Завода АИТ» используются и на других моделях железнодорожного подвижного состава предприятий ГК «Трансмашхолдинг». Саратовские комплектующие имеют поезд метро «Балтиец», гибридный маневровый электровоз ЭМКА2, новейший маневровый тепловоз ТЭМ23, вагон-платформа для перевозки контейнеров.

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