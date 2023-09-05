В Саратове обсудили комплексное развитие территории рядом с набережной

Фото: Правительство Саратовской области

19 сентября в Саратове завершится публичное обсуждение концепции комплексного развития территории рядом с набережной. Сегодня, 5 сентября, губернатор Роман Бусаргин на совещании обсудил дальнейшие детали этого проекта.

Глава региона предложил выделить из всей территории несколько площадок, которые могли бы заинтересовать инвесторов для реализации своих проектов. После окончания публичных слушаний по ним должен быть принят документ о комплексном развитии. В дальнейшем аналогичные документы могут быть приняты и по другим участкам.

При выделении площадок учтут уже предложенные проекты от ряда крупных компаний, которые хотят построить различные объекты рядом с новой набережной.

В состав планировки вошла территория между улицами Чернышевского, Бабушкин взвоз и Большая Садовая. Мэрия Саратова выявила здесь 418 правообладателей земельных участков, в том числе - 4 действующих и 2 уже не работающих предприятия. Инвесторы будут с ними взаимодействовать по выкупу объектов.

Глава региона поручил подготовить поэтапную «дорожную карту» по дальнейшим шагам в реализации этого проекта.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.