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НовостиПроисшествия5 сентября 2023 10:07

Вынесен приговор в отношении жительницы Саратова за убийство супруга

В Саратове суд назначил женщине 9 лет колонии за убийство мужа
Светлана Курышева
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Саратове вынесли приговор женщине за убийство супруга. Об этом сегодня, 5 сентября сообщает региональный СУ СКР.

Днем, 4 февраля в квартире дома на улице Гвардейской города Саратова, в ходе бытовой ссоры, 44-летняя женщина нанесла мужу удар ножом. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

В ходе первоначальных следственных и процессуальных действий злоумышленница придерживалась версии о необходимой обороне. Однако, следователи обнаружили аудиозапись, на которой запечатлен конфликт, предшествовавший смерти потерпевшего.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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