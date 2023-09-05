Вынесен приговор в отношении жительницы Саратова за убийство супруга

Фото: Архив КП

В Саратове вынесли приговор женщине за убийство супруга. Об этом сегодня, 5 сентября сообщает региональный СУ СКР.

Днем, 4 февраля в квартире дома на улице Гвардейской города Саратова, в ходе бытовой ссоры, 44-летняя женщина нанесла мужу удар ножом. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

В ходе первоначальных следственных и процессуальных действий злоумышленница придерживалась версии о необходимой обороне. Однако, следователи обнаружили аудиозапись, на которой запечатлен конфликт, предшествовавший смерти потерпевшего.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.