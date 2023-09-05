За поддельное водительское удостоверение Саратовца отправят под суд

Фото: Архив КП

В Саратове, 3 сентября, задержан водитель с поддельным водительским удостоверением. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает региональное ГУ МВД.

Сотрудниками Госавтоинспекции для проверки документов была остановлена иномарка, за рулем которой находился 23-летний местный житель. Однако, предъявленный молодым человеком документ вызвал сомнения у дорожных инспекторов. Водительское удостоверение было изъято и направлено на экспертное исследование, результаты которого подтвердили предположения полицейских.

По данному факту заведено уголовное дело о подделке документов. Законодательством за совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до одного года.

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