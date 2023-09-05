Герой России Александр Янклович рассказал о кураторстве заключенных

Депутат Саратовской областной думы, Герой России - Александр Янклович рассказал про волонтерскую работу его соратников в пользу участников СВО РФ в Украине на сегодняшней пресс-конференции.

Депутат отметил, что сейчас волонтеры помогают девяти различным подразделениям. Отдельно Янклович заявил об «опеке» подразделения состоящего из бывших заключенных, которые подписали контракты с минобороны.

Александр Янклович заявил, что волонтеры в регионе оказали помощь участникам СВО на 400 миллионов рублей с начала спецоперации. По его словам деньгами помогали как простые люди, так и представители различного бизнеса. Герой России отметил важность такой помощи, потому что мобилизованным «далеко за 20» - им нужны различные теплые вещи, медикаменты, строительные материалы и так далее.

Ранее Александр Янклович заявил, что уходит на службу в зону СВО.

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