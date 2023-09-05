В Саратове Первомайский поселок и несколько улиц останутся без воды до полуночи

Фото: архив КП

Сегодня, 5 сентября, для устранения повреждения на водопроводе по адресу: улица Астраханская, 38, ограничено холодное водоснабжение многоквартирных домов.

Воды не будет у абонентов следующих улиц: Астраханская (дома №№10/20, 22/36, 38, 40), 2-я Садовая (дома №№39/1, 55); 5-й проезд Первомайского поселка (дома №№6/16, 18/30); 6-й проезд Первомайского поселка (дома №№21/29, 25); 7-й проезд Первомайского поселка (дом №19/31); 9-я линия Первомайского поселка (дом №4/12), а также частных домовладений по улицам: Астраханская (дома №№4, 6, 8); 2-й проезд Первомайского поселка (дома №№14-30, 11-29); 5-й проезд Первомайского поселка (дома №№21-39); 9-я линия Первомайского поселка (дома №№14, 16, 18, 20); Кособокова (дома №№20-42, 17-37); 1-й Станционный проезд (дом №15).

Устранить повреждения планируется к полуночи. Дополнительно ООО "КВС" рекомендует в течение 24 часов после завершения работ использовать питьевую воду только в кипяченом виде.

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