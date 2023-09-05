В Саратовской области зафиксировали превышение эпидпорога по ОРВИ на 32,5 %

Фото: архив КП

Эпидемический порог по ОРВИ в Саратовской области за прошедшую неделю зарегистрировано почти 8,2 тыс. случаев заболевания. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В сообщении уточняется, что в области с 28 августа по 3 сентября этого года показатель на 32,5% выше расчетного эпидемического порога, в основном за счет взрослого населения. В детской возрастной группе 7-14 лет заболеваемость также выше эпидемического порога на 21% .

В Саратове зарегистрировали более 3,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога почти на 3%.

- Ситуация по острым респираторным инфекциям усугубляется ситуацией по заболеваемости населения области энтеровирусными инфекциями, - добавили в управлении.

Количество зарегистрированных случаев энтеровирусной инфекции (ЭВИ) в Саратовской области за август выросло в 3,5 раза - со 101 до 360. В Роспотребнадзоре сообщали, что в ряде регионов ситуация с ЭВИ остается достаточно напряженной, но в Саратовской области ситуация наиболее острая.

Напомним: в связи с распространением энтеровируса в школах региона отменили кабинетную систему - дети из одного класса занимаются в одном помещении. Приостановлена работа бассейнов и учреждений дополнительного образования детей. Запрещается проведение массовых мероприятий, спортивных соревнований, творческих конкурсов, концертов с участием детей из разных классов либо школ.

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